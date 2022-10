Exploziile s-au produs în jurul orei locale 07:00, potrivit observatorilor locali.

„Explozie în districtul Shevchenkiv – în centrul capitalei. Toate serviciile urmează la fața locului. Detalii mai târziu. Alerta aeriană continuă. Rămâneți în adăposturi!”, a scris primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

Shevchenkovsky district of Kyiv after the arrival of kamikaze drones. pic.twitter.com/KozFCDBsV0