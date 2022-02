Aproximativ 400 de mercenari din armata lui Vladimir Putin au fost trimiși la Kiev, având ca scop lichidarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță The Times.

Miliția privată, cunoscută sub numele de Grupul Wagner, adusă din Africa acum cinci săptămâni, este codndusă de oligarhul Evgheni Prigojin, un apropiat al președintelui rus. Mercenari cu înaltă pregătire au o listă de 23 de ținte, inclusiv premierul și cabinetul său.

#Ukraine | New details on the #WagnerGroup, a 400-member assassination squad targeting #Ukraine’s president #Zelenskyy and others on its list, run by oligarch Yevgeny Prigozhin. Plot discovery led to weekend’s “hard curfew.” Zelensky said to be unfazed.https://t.co/jEmAFOhp04