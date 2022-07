Diplomaţia rusă a recunoscut miercuri controalele în curs de desfăşurare de către autorităţile turce pe un cargou care navighează sub pavilion rusesc şi care ar transporta, aşa cum susţine Kievul, grâne ucrainene furate de către ruşi, potrivit AFP.



'Nava (Zhibek Zholu) se află în prezent în rada portului Karasu. Proceduri standard sunt în curs de desfăşurare, inclusiv controale sanitare', a indicat un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Aleksei Zaiţev. Karasu este un port turcesc la Marea Neagră.



'La finalul acestora, autorităţile turce vor autoriza sau vor refuza intrarea (navei) în port, nu se pune problema reţinerii sau sechestrării cargoului', a adăugat el în cursul unei conferinţe de presă.



Ucraina, care acuză Rusia de furtul recoltelor sale de grâu, afirmă că Zhibek Zholu este nava de transport ce a părăsit joia trecută portul ucrainean Berdiansk, aflat sub ocupaţie rusă, cu o încărcătură de 7.000 de tone de cereale obţinute în mod ilegal.



Ambasada Ucrainei la Ankara a cerut vineri Turciei reţinerea navei ruseşti.



O sursă diplomatică turcă a afirmat marţi pentru AFP că o 'inspecţie' este în curs de desfăşurare la bordul acestei nave-cargo.



În pofida presiunilor ucrainene, Turcia, ţară membră a NATO, rămâne discretă cu privire la intenţiile sale.



Turcia este considerată drept un aliat al Ucrainei, căreia îi furnizează drone de luptă, dar are grijă să păstreze o poziţie neutră faţă de Rusia, de care depinde în special în privinţa aprovizionării cu gaze.



Concluzia unei anchete recente efectuate de un grup de jurnalişti ucraineni de investigaţie este că Rusia ar exporta în Turcia cerealele furate din teritoriile pe care le-a ocupat în cursul invaziei în Ucraina, după cum relata marţi AFP, citând publicaţia ucraineană Ukrainska Pravda.