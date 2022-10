Ucraina, iar industria nu mai poate produce toate tipurile de muniție și sisteme de armament din cauza sancțiunilor occidentale, a anunțat un înalt oficial NATO, potrivit Reuters, anunță Rador.

Pe lângă aceasta, și suplimentarea trupelor pare problematică, pentru că este posibil ca mobilizarea celor circa 300.000 de soldați eligibil să dureze câteva luni, arată aceeași sursă.

Problemele legate de industria de armament par să fie confirmate și de o filmare distribuită pe rețelele de socializare, însoțită de explicația că Rusia vrea să recondiționeze vechile modele de tanc sovietic T-62, din anii '60. Ar fi vorba de circa 800 de vehicule.

#Russia is repairing 800 T-62 tanks (manufactured 1961-1975) to send to #Ukraine. pic.twitter.com/hiua7mKBq0