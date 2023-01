În timp ce sirenele răsunau, mai mulţi oameni din Kiev au strigat de la balcoane: „Glorie Ucrainei! Glorie eroilor!”.



Fragmente de la o rachetă distrusă de sistemele de apărare aeriană ucraineană au avariat o maşină în centrul capitalei, dar nu au fost răniţi sau victime, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Administraţia militară a oraşului Kiev a anunţat că 23 de „obiecte aeriene” lansate de Rusia au fost distruse.



Atacurile au venit la câteva minute după mesajul de Anul Nou al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că 2023va fi anul victoriei.

Au existat, de asemenea, rapoarte neoficiale despre explozii în regiunea de sud a Hersonului şi în regiunea de nord a Jîtomir.

Zelenski, mesaj de Anul Nou: 2023 va fi anul victoriei în războiul împotriva Rusiei

Anul 2023 va fi anul victoriei în războiul împotriva Rusiei, a proclamat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski încurajându-şi compatrioţii şi îndemnându-i să fie uniţi într-un mesaj emoţionant transmis cu ocazia Anului Nou, după cele zece luni în care ţara se află în război.

"Anul acesta a început pe 24 februarie. Fără prefeţe şi preludii. Devreme. La ora 4. Era întuneric. Era gălăgie. A fost greu pentru mulţi şi înspăimântător pentru unii. Au trecut 311 zile. Încă poate fi întuneric, gălăgie şi complicat pentru noi. Dar cu siguranţă nu ne va mai fi niciodată frică. Şi nu ne va fi niciodată ruşine. A fost anul nostru. Anul Ucrainei. Anul ucrainenilor", a proclamat preşedintele.

"Ne-am trezit pe 24 februarie. Într-o altă viaţă. Fiind un alt popor. Alţi ucraineni. Primele rachete au distrus, în sfârşit, labirintul de iluzii. Am văzut cine ce era. De ce sunt capabili prietenii şi duşmanii şi, cel mai important, de ce suntem capabili noi", a continuat Zelenski.

"Am depăşit panica. Nu am fugit, ci ne-am unit. Am depăşit îndoielile, disperarea şi frica. Am crezut în noi înşine şi în puterea noastră", a arătat Zelenski.

"Acest an poate fi numit un an de pierderi pentru Ucraina, pentru întreaga Europă şi pentru întreaga lume. Dar este greşit. Nu ar trebui să spunem asta. Nu am pierdut nimic, ci ne-a fost luat. Ucraina nu şi-a pierdut fiii şi fiicele - aceştia au fost luaţi de criminali. Ucrainenii nu şi-au pierdut casele - acestea au fost distruse de terorişti. Nu ne-am pierdut pământurile - au fost ocupate de invadatori. Lumea nu a pierdut pacea - Rusia a distrus-o", a punctat liderul ucrainean.

"Acest an ne-a lovit în inimă. Am plâns cu toate lacrimile. Toate rugăciunile au fost spuse. 311 zile. Avem ceva de spus despre fiecare minut", a adăugat Zelenski, trecând apoi în revistă cele mai dure episoade ale războiului şi spunând că toate locurile unde au fost comise crime de război sunt imposibil de uitat. "Şi e imposibil să ierţi. Dar este posibil să câştigi", a adăugat el.

"Ne-am ridicat în picioare pentru că a existat ceva care ne-a făcut să mergem mai departe: spiritul nostru", le-a spus Zelenski compatrioţilor, reamintindu-le apoi momentele care au însemnat victorii pentru ucraineni: apărarea Kievului, Harkov, Mikolaiv, Ceornobaivka, Insula Şerpilor, HIMARS, podul Antonivski, podul Crimeea, Neptun, crucişătorul Moskva, Izium, Balaklia, Kupiansk, Herson. "Şi ne rugăm ca să fie Kreminna şi Svatove, Melitopol, tot Donbasul, Crimeea”, a completat el.

"Vreau să vă spun tuturor: Ucraineni, sunteţi incredibili! Vedeţi ce am făcut şi ce facem! Cum ne-am sprijinit unii pe alţii şi statul. Toată lumea este importantă în război. Cine deţine o armă, volanul unei maşini, cârma unei nave sau a unui avion, un bisturiu sau un indicator. Oricine se află în spatele unui laptop, cine conduce o combină, un tren. Cine se află la un baraj rutier şi la o centrală electrică. Jurnalişti şi diplomaţi, lucrători de utilităţi şi salvatori. Toţi. Cine lucrează. Cine studiază la o universitate sau la o şcoală. Şi chiar şi cei care abia învaţă să meargă", şi-a încurajat preşedintele compatrioţii.

"Vreţi credinţă şi speranţă? Amândouă sunt de mult timp în forţele armate (ucrainene) (...) Dorinţa de lumină? Este în fiecare dintre noi, chiar şi atunci când nu există electricitate", a declarat şeful statului ucrainean într-o zi în care Rusia a bombardat din nou masiv Ucraina.

"Ni s-a spus să ne predăm. Am ales contraatacul! Ni s-a spus să facem concesii şi compromisuri. Ne alăturăm Uniunii Europene şi NATO", a continuat el.

"Există ceva care ne poate speria? Nu. Există cineva care ne poate opri? Nu. Pentru că suntem cu toţii împreună. Pentru asta luptăm", a arătat Zelenski.

"Nu ştim cu siguranţă ce ne va aduce noul an 2023. Dar suntem pregătiţi pentru orice", a dat asigurări Zelenski.

"Au mai rămas câteva minute până la Anul Nou. Vreau să ne urăm tuturor un singur lucru - victoria. Şi acesta este lucrul principal. O singură dorinţă pentru toţi ucrainenii. Fie ca acest an să fie anul întoarcerii. Revenirea poporului nostru. Soldaţii - la familiile lor. Prizonierii - la casele lor. Refugiaţii - în Ucraina lor", a spus preşedintele, reamintind că obiectivul este de a recăpăta controlul ţării aşa cum era ea în 1991, la proclamarea independenţei.

"Fie ca noul an să aducă toate acestea. Suntem gata să luptăm pentru asta. De aceea, fiecare dintre noi este aici. Eu sunt aici. Noi suntem aici. Voi sunteţi aici. Toată lumea este aici. Noi toţi suntem Ucraina", a încheiat Zelenski.