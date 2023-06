Preşedintele american Joe Biden a negat luni orice implicare a Statelor Unite sau a aliaţilor lor în revolta de sâmbăta trecută a grupului de mercenari Wagner împotriva puterii de la Moscova, transmite Reuters.



"Am arătat clar că nu am fost implicaţi, nu am avut nimic de-a face cu asta", a spus liderul de la Casa Albă în primele comentarii după evenimentele din Rusia.



Ministrul rus de externe Serghei Lavrov declarase luni că serviciile de informaţii ale Rusiei investighează o eventuală implicare a spionajului occidental în revolta condusă de liderul Wagner, Evgheni Prigojin.



Biden a dezvăluit că a cerut sâmbătă echipei sale de securitate naţională să îl informeze "din oră în oră" despre situaţie şi să se pregătească pentru o serie de scenarii, despre care nu a dat detalii, şi că la Washington încă se mai evaluează urmările incidentului. "Este prea devreme să ajungem la o concluzie definitivă despre ce urmează".



Preşedintele a mai afirmat că a discutat cu principalii aliaţi ai SUA prin videoconferinţă, pentru a se asigura că există o coordonare a reacţiilor. "Au fost de acord cu mine că trebuie să ne asigurăm că nu îi oferim lui Putin nicio scuză - nu îi oferim lui Putin nicio scuză - pentru a da vina pe Occident şi pentru a da vina pe NATO", a insistat el.



Biden a dialogat duminică şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a adăugat că urmează o nouă discuţie cu acesta luni sau marţi, pentru a garanta că sunt "pe aceeaşi lungime de undă".