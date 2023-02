"Am putea livra cel puţin un batalion (de tancuri de luptă Leopard 2) în primele patru luni ale acestui an - poate trei - şi atunci trebuie, desigur, să acţionăm cât mai repede posibil", a spus Pistorius, precizând că un batalion este format din 31 de tancuri.



La aproape un an de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei, Varşovia şi Berlinul sunt unite în ceea ce priveşte responsabilitatea lor de a susţine Kievul, a mai spus Boris Pistorius, adăugând că cele două ţări au convenit să aibă săptămâna viitoare o reuniune cu partenerii ce ar putea livra tancuri Leopard 2.



Răspunzând apelurilor repetate din partea Ucrainei şi după luni de presiuni din partea unor aliaţi occidentali, Germania a anunţat luna trecută că va livra tancuri de luptă moderne Leopard 2 din stocurile armatei.



De asemenea, Germania va aloca fonduri împreună cu Danemarca şi Ţările de Jos pentru a restaura cel puţin 100 de tancuri vechi Leopard 1 pentru Ucraina din stocurile industriale.



Boris Pistorius, care a întreprins o vizită surpriză marţi la Kiev, a spus că germanii privesc cu profund respect hotărârea cu care luptă ucrainenii.



Rusia a declanşat pe 24 februarie anul trecut o invazie în Ucraina în ceea ce ea numeşte "operaţiune militară specială" cu scopul declarat al "demilitarizării" şi "denazificării" acestei ţări vecine, dar Kievul şi Occidentul o consideră drept agresiune neprovocată şi nejustificată.