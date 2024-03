UPDATE 15:30 - Șeful armatei ucrainene: Situație este dificilă pe frontul de est, în alte părți ofensiva rusă a scăzut considerabil.

Comandantul armatei ucrainenem Oleksandr Sîrski, a recunoscut miercuri că situația este „dificilă" pe frontul de est, unde trupele rusești încă sunt în ofensivă, spre deosebire de alte zone unde activitatea lor a „scăzut brusc".

„Situația operațională pe frontul de est rămâne dificilă", a afirmat generalul Sîrski pe Telegram, precizând că a vizitat „teatrul de operații" din zonă, unde există „o amenințare de avansare în profunzime a Rusiei", fără a da alte detalii.

„Inamicul continuă să desfășoare acțiuni ofensive, concentrându-și principalele eforturi în zonele Terny, Ivanivske, Berdytchi, Tonenke, Verbove și Robotîne", a adăugat generalul Sîrski , publicând fotografii în care apare alături de soldați pe teren.

„În același timp, probabil din cauza nivelului ridicat de pierderi, activitatea inamicului în alte zone ale frontului a scăzut considerabil", a adăugat el.

UPDATE 14:00- Nou atac masiv cu drone ucrainene asupra regiunilor ruseşti. Cea mai mare rafinărie Rosneft a fost avariată, preţul petrolului începe să crească pe burse



Ucraina a lansat miercuri un amplu atac cu drone asupra regiunilor ruseşti, provocând un incendiu la cea mai mare rafinărie de petrol a companiei Rosneft, în ceea ce preşedintele Vladimir Putin spune că este o încercare a Kievului de a perturba alegerile prezidenţiale din Rusia, relatează Reuters.

Presa rusă a relatat că în jur de 60 de drone au fost distruse deasupra teritoriului suveran rusesc în doar câteva ore.

Atât Rusia, cât şi Ucraina au folosit drone pentru a lovi infrastructuri esenţiale, instalaţii militare şi concentrări de trupe în războiul lor de mai bine de doi ani, dar Kievul a început în ultimele luni să lovească predilect rafinării şi instalaţii energetice ruseşti.



La o zi după ce a avariat grav rafinăria NORSI a Lukoil, o dronă ucraineană a atacat rafinăria de petrol Riazan a Rosneft, a şaptea ca mărime din Rusia, situată la 180 km de Moscova. "Rafinăria de petrol de la Riazan a fost atacată de un UAV (vehicul aerian fără pilot)", a declarat Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, care se învecinează cu regiunea Moscovei la nord. "Ca urmare, a izbucnit un incendiu. Potrivit informaţiilor preliminare, există răniţi", a spus el, fără a da detalii.

UPDATE 12:32 - Pentagonul urmează să livreze Ucrainei rachete antiaeriene, muniţie de artilerie şi sisteme blindate în valoare de 300 de milioane de dolari, în urma unor economii la contracte destinate Kievului, anunţă Casa Albă



Pentagonul urmează să trimită Ucrainei armament în valoare de 300 de milioane de dolari, după ce a descoperit unele economii de costuri la anumite contracte, în contextul în care armata americană este larg descoperită şi are nevoie de cel puţin zece miliarde de dolari pentru a reface stocurile din care a scos armament pentru a-l trimite Kievului în lupta împotriva Rusiei, anunţă marţi Casa Albă, relatează The Associated Press.

Acesta este primul pachet în domeniul securităţii destinat Ucrainei al Pentagonului din decembrie încoace, când a anunţat că nu mai are fonduri pentru a-şi reface resursele.

În ultimele zile, ofciali au recunoscut în mod public nu doar că nu au bani să cumpere armament în vederea refacerii stocurilor, ci şi că sunt descoperiţi cu zece miliarde de dolari.

Casa Albă face acest anunţ în contextul în care Ucraina duce o lipsă periculoasă de muniţie, iar eforturi în vederea alocării unor noi fonduri destinate cumpărării de armament sunt blocate de opoziţia republicană, majoritară în Camera Reprezentanţilor.

UPDATE 11:25 - Gary Kasparov: Kremlinul nu înțelege decât cu forța, Occidentul trebuie să sprijine mai puternic Ucraina

Garry Kasparov, legendă a şahului din spaţiul ex-sovietic şi care este astăzi un critic ferm al Kremlinului, a îndemnat marţi statele occidentale să sprijine mai puternic Ucraina care se apără de agresiunea rusă, informează AFP.

Într-un interviu pentru AFP, fostul campion mondial la şah, plasat săptămâna trecută de Rusia pe lista persoanelor declarate "extremiste", i-a îndemnat pe liderii occidentali să menţină fluxul lor de ajutor pentru Kiev, în faţa unui "regim terorist care nu înţelege decât de forţă".

"Astăzi Occidentul refuză să pronunţe aceste cuvinte: \"Ucraina trebuie să câştige\"", a afirmat Kasparov.

UPDATE 9:05 - Erdogan: Planurile de pace care exclud Rusia nu vor da niciun rezultat

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care spune că îl va primi pe Vladimir Putin la sfârşitul acestei luni, după alegerile prezidenţiale ruse, a părut, marţi, să respingă formula de pace a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, declarând că planurile de pace care exclud Rusia nu vor da niciun rezultat, relatează Reuters.

"În timp ce ne exprimăm sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, am spus deja că planurile de pace care exclud Rusia nu vor da niciun rezultat", a declarat Erdogan, făcând referire la un summit de pace pentru Ucraina care va avea loc în Elveţia în cursul acestui an şi la care Rusia nu va participa.

Preşedintele turc a mai spus că trebuie evitată orice măsură care ar exacerba războiul din Ucraina şi care ar putea extinde conflictul la NATO, adăugând că îl va primi pe preşedintele rus Vladimir Putin, după alegeri, la sfârşitul acestei luni.

El a făcut aceste declaraţii la un dineu cu ambasadorii străini acreditaţi la Ankara.

Erdogan a mai spus că va continua să lucreze pentru a revigora acordul pentru transportul cerealelor ucrainenen pe Marea Neagră din care Rusia a ieşit anul trecut.

"Lucrăm pentru a restabili siguranţa navigaţiei în Marea Neagră şi pentru a ne asigura că transportul comercial cu cereale se poate face în siguranţă. Credem că trebuie evitaţi paşii care ar exacerba conflictele din regiune, care s-ar extinde şi la NATO", a adăugat el.

UPDATE 7:48 - Dronele ucrainene atacă Rusia pentru a doua noapte consecutiv, potrivit autorităţilor

Ucraina a lansat pentru a doua noapte consecutivă un atac cu drone de amploare asupra mai multor regiuni ruseşti, au declarat miercuri oficiali, peste 30 de drone fiind distruse în aer deasupra regiunii Voronej, transmite Reuters.

"Pericolul unui atac cu drone rămâne în continuare", a declarat Alexander Gusev, guvernatorul regiunii Voronej, care se învecinează cu Ucraina, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

"Peste noapte, peste 30 de drone au fost detectate şi distruse de sistemele de apărare aeriană din regiune", a adăugat el.

UPDATE

Într-un interviu acordat presei de stat, Putin, care a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei şi este aproape sigur că va câştiga alegerile prezidenţiale din 15-17 martie, a declarat că Rusia ar fi pregătită să folosească arme nucleare dacă suveranitatea sa ar fi ameninţată.

"Din punct de vedere tehnico-militar, suntem, bineînţeles, pregătiţi", a declarat Putin la televiziunea Rossiya-1 şi la agenţia de ştiri RIA, ca răspuns la o întrebare dacă ţara este într-adevăr pregătită pentru un război nuclear.

El a spus că Statele Unite înţeleg că, dacă vor desfăşura trupe americane pe teritoriul rusesc - sau în Ucraina - Rusia va trata această mişcare ca pe o intervenţie.

"(În Statele Unite) există suficienţi specialişti în domeniul relaţiilor ruso-americane şi în domeniul reţinerii strategice", a declarat Putin.

"Prin urmare, nu cred că aici totul se grăbeşte spre ea (confruntarea nucleară), dar suntem pregătiţi pentru acest lucru", a mai declarat preşedintele rus.

El a reiterat că utilizarea armelor nucleare a fost explicată în doctrina nucleară a Kremlinului, politica sa care stabileşte circumstanţele în care Rusia ar putea folosi armele sale.

"Armele există pentru a le folosi. Avem propriile noastre principii", a spus Putin.

Dacă Statele Unite ar efectua teste nucleare, Rusia ar putea face acelaşi lucru, a adăugat el în interviul de amploare.

"Nu este necesar... încă trebuie să ne gândim la asta, dar nu exclud că putem face acelaşi lucru", a adăugat Putin,

Cu toate acestea, Putin a declarat că Rusia nu s-a confruntat niciodată cu necesitatea de a folosi arme nucleare în Ucraina, unde conflictul face ravagii din februarie 2022.

"De ce avem nevoie să folosim arme de distrugere în masă? Nu a existat niciodată o astfel de nevoie", a mai afirmat preşedintele rus.