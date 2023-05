UPDATE 18:50 - Consilierul lui Zelenski, despre noua abordare a Ucrainei privind reluarea discuțiilor de pace cu Rusia. Ce ar trebui să conțină ACORDUL

Consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak susține că "orice acord de pace acceptabil" pentru țara sa ar trebui să includă nu numai o restaurare a frontierelor suverane ale Ucrainei, ci şi o zonă demilitarizată, de 100-120 km, care ar trebui să fie stabilită în interiorul Rusiei, de-a lungul graniţei ucrainene. Potrivit lui Podoliak, zona ar fi necesară pentru a proteja regiunile ucrainene de bombardamente.

UPDATE 18.00 - Ministerul rus al apărării a spus că forțele sale au desfășurat un atac cu rachete asupra aerodromurilor ucrainene în cursul nopții, transmite agenția RIA.

„Obiectivul atacului a fost atins. Toate țintele desemnate au fost distruse. Armata rusă a reușit să lovească posturi de comandă, posturi radar, echipamente de aviație, depozite cu arme și muniții ale forțelor armate ucrainene", a susținut sursa citată.

UPDATE 17.00 - Danemarca intenționează să crească fondul pentru ajutorul militar acordat Ucrainei la 17,9 miliarde de coroane (2,59 miliarde de dolari) în acest an și anul viitor, a declarat luni premierul Mette Frederiksen, primind mulțumiri din partea lui Zelenski.

Danemarca, cu o populație de mai puțin de 6 milioane de locuitori, a creat în martie un fond de un miliard de dolari pentru ajutor militar, civil și de afaceri pentru Ucraina în 2023. Frederiksen, văzut ca un posibil candidat pentru a deveni noul șef al NATO, a declarat luni la radioul public danez că guvernul intenționează să pună 7,5 miliarde de coroane la acest fond în acest an și 10,4 miliarde anul viitor.

UPDATE 16.00 - Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât luni toate rachetele lansate asupra Kievului în atacul din timpul zilei și nicio țintă nu a fost lovită în capitală, a anunțat administrația militară a orașului.

Atacul aerian a venit la câteva ore după atacurile cu rachete și drone din timpul nopții și a fost al 16-lea asupra Kievului din această lună, a precizat sursa citată.

UPDATE 13:20 Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege privind denunțarea de către Rusia a Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa (CFE), relatează TASS.

Tratatul CFE a fost semnat în 1990 și adaptat în 1997. Aliații nu au ratificat versiunea adaptată a acestui document, continuând să adere la prevederile din 1990, care conțin norme privind armele convenționale bazate pe echilibrul dintre NATO și Pactul de la Varșovia.

Ca urmare, Rusia a declarat un moratoriu privind punerea în aplicare a termenilor acordului în 2007.

UPDATE 11:20 - Imagini cu distrugerile din Kiev după bombardamentele rușilor din ultima noapte.

