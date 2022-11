UPDATE 7:50 - Forțele ucrainene care au folosit arme capturate au tras vineri asupra unor ținte rusești în apropierea orașului cheie Bahmut din estul țării, în timp ce luptele se prelungesc într-o zonă pe care Moscova încearcă din răsputeri să o captureze, anunță anews.com.tr.

CELE MAI IMPORTANTE ȘTIRI DIN ULTIMELE ORE

Prezentatorul american de talk-show David Letterman a realizat, la Kiev, un interviu președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Discuția va fi difuzată într-un episod viitor al emisiunii "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman".

Turcia va ratifica aderarea la NATO a Suediei şi Finlandei în cazul în care cele două state nordice vor lua „măsurile necesare”, a declarat vineri preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, în timpul unei întâlniri cu şeful Alianţei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, relatează AFP.