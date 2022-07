UPDATE 10:05 - 5.100 de copii ucraineni deportați în Rusia, spun autoritățile de la Kiev.

Potrivit datelor oficiale, 5.100 de copii ucraineni au fost deportați în Rusia , iar cererile de deportare continuă să fie primite zilnic. Acest lucru a fost anunțat de consilierul-președinte al Ucrainei pentru drepturile copilului și reabilitarea copilului, Daria Gerasimchuk. „Da, putem spune că acum s-au primit cereri pe astfel de fapte, privind deportarea și strămutarea a 5100 de copii. Aceste cereri sunt primite și continuă să fie primite zilnic", a spus Gerasimchuk.

UPDATE 10:02 - Rușii au intensificat patrulele în Herson: verifică garaje, caută arme de la localnici.

În regiunea Herson , soldații ruși verifică garajele, caută arme de la localnici și cresc numărul de patrule rusești, se arată în raportul administrației militare regionale Herson, de la ora 8:00. „Situația din regiune este tensionată. Zeci de sate din districtul Berislavsky sunt pe cale de distrugere, operațiuni militare au loc și în comunitățile teritoriale din regiunile Kakhovka și Herson. Locuitorii teritoriilor care se învecinează cu Snigirevka și Zelenodolsky vorbesc despre exploatarea unui număr de drumuri și a malurilor râului Ingulets”, se arată în raport.

UPDATE 09:59 - Bombardamentele rusești din regiunea Donețk: cinci morți, zece răniți.

În regiunea Donețk, cinci persoane au fost ucise și 10 au fost rănite în urma bombardamentelor trupelor Federației Ruse, conform raportului Administrației Militare Regionale Donețk.

„Au fost lansate obuze în întreaga regiune. În timpul zilei, un puternic atac cu rachete - Iskander - a avut loc deasupra orașului Kramatorsk. O clădire cu cinci etaje și 85 de case au fost avariate, o școală a fost distrusă. Trei oameni au fost uciși”, se arată în raport.

UPDATE 09:58 - La Harkov, numărul victimelor bombardamentelor de ieri a crescut.

Numărul celor uciși ca urmare a bombardamentelor inamice de la Harkov pe 21 iulie a crescut la patru, 25 de persoane au fost rănite.

UPDATE 09:22 - Administraţia Joseph Biden a salutat, joi seară, acordul de principiu al Rusiei, Turciei şi Naţiunilor Unite privind exporturile de cereale din Ucraina, dar a avertizat că va urmări modul în care vor fi aplicate aranjamentele şi va trage la răspundere Moscova.

„În primul rând că nu ar fi trebuit să ajungem niciodată într-o astfel de situaţie. Aceasta a fost o decizie deliberată a Federaţiei Ruse de a transforma alimentele în armă", a declarat Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, citat de agenţia Reuters.

„Ceea ce am auzit în ultimele ore este o evoluţie de salutat, dar ceea ce contează este implementarea acordului. Sigur că vom continua să colaborăm cu partenerii noştri pentru a trage la răspundere Rusia pentru modul de implementare a acordului", a subliniat Ned Price.

UPDATE 09:13 - Potrivit ultimului raport al Statului Major al Armatei Ucrainei, Rusia a pierdut 39.000 de soldați de la debutul războiului declanșat de Vladimir Putin la 24 februarie.

Rusia a mai pierdut: 1.704 tancuri, 3.920 blindate, 221 avioane, 188 elicoptere, 167 rachete de croazieră, 15 ambarcațiuni.

UPDATE 09:05 - Ucraina are potențialul de a provoca pierderi majore Rusiei și de a obține câștiguri pe câmpul de luptă, spune președintele Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

Într-un mesaj video transmis joi noapte, după întâlnirea cu oficialii militari de rang înalt, președintele ucrainean a spus că au discutat despre furnizarea de arme moderne, adăugând că atacurile asupra rușilor trebuie intensificate.

"Am discutat despre situația actuală din prima linie. Am definit sarcini în unele domenii tactice pentru a ne consolida pozițiile. Și, de asemenea, am discutat temeinic despre problema furnizării de arme moderne. Intensitatea atacurilor asupra inamicului trebuie crescută. Participanții la ședință au fost de acord că avem un potențial semnificativ pentru înaintarea forțelor noastre pe front și pentru a provoca noi pierderi semnificative ocupanților”, a afirmat Zelenski.