Putin: Acela e Kremlinul, iar aceea, Universitatea de Stat.

Jurnalist: De ce Vestul vă tratează negativ?

Putin: De frică.

Jurnalist: Frică de ce?

Putin: De Rusia. Suntem o țară imensă, avem arme nucleare, suntem superiori în multe domenii.

Jurnalist: Vă supuneți regulilor occidentale?

Putin: Nu, eu trebuie să satisfac așteptările poporului meu. Aș fi putut să schimb constituția după bunul meu plac. Am refuzat. Opoziția ne critică mult pe tema libertății presei și altele. Dar pot vorbi liber și cu vehemență. Pot face demonstrații. Presa rusă funcționeaza și nu este influențata.

Sankt Petersburg, cel mai important oraș după Moscova. Putin a copilărit aici între anii 1950-1960.

„Petreceam mult timp cu băieții afară. Eram toți egali. Nu erau oligarhi și membri de partid. Aceștia locuiau în altă parte. Copiii din cartier proveneau din familii de muncitori. Locuiam într-o cameră de 24-25 mp dintr-un apartament comun, împreună cu părinții mei. Mai erau două familii de de trei și una de două persoane.



Nu aș putea să spun că am fost o familie foarte afectuoasă. Nu prea vorbeam între noi, ne vedeam fiecare de viață. Ne-am înțeles bine, iar părinții mei au rămas împreună. Totuși, nu a trecut prin momente prea emotionante, prin fapte eroice sau tragedii. Nu le plăcea să vorbeasca despre așa ceva”, declara liderul de la Kremelin

NATO sustine ca scutul anti-rachetă nu este contra Rusiei, ci a Iranului.

„E plăcut să râzi după o zi de muncă. O să plec acasă binedispus. De ce suntem îngrijorați? Radarele și sistemele defensive acoperă teritoriul nostru până la Urali. Ne neutralizează o parte din armele nucleare. Baza capacității noastre de apărare. Toți experții știu acest lucru. Și voi veniți să ne spuneți să nu ne facem griji, ca nu veți folosi aceste sisteme împotriva noastră”, spunea Vladimir Putin.

Jurnalist: Pentru președintele Bush: „Putem avea încredere în acest om?”

Președintele Bush: L-am privit în ochi. E un om sincer și de încredere Am putut să îmi dau seama ce suflet are. A făcut ce a crezut că e corect, totuși, cred că a luat multe decizii greșite. Rusia sărbatorește victoria asupra Germaniei naziste. Putin e dispertat că Rusia se destramă. Cecenia sau alte țări s-ar putea desprinde. Putin nu concepe ca cea mai mare țară din lume să devină insignifiantă. E dispus să înceapă războiul și să piardă mii de civili și soldați.

Jurnalist: Nu sunteți diplomat din fire?

Putin: Deloc!

„Înainte să îmi fie oferită funcția Eltan, m-a chemat la el. Mi-a spus că am stofă de prim-ministru și că vrea ulterior să mă propună pentru funcția de președinte. Am fost luat prin surprindere și am spus că nu sunt sigur că sunt făcut pentru asta”, mai afirma Putin.