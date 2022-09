Oamenii sunt revoltați de noua reformă a veniturilor lunare, în condițiile în care inflația este în continuă creștere. Peste 200 de manifestații au fost anunțate orașele mari precum Paris, Marseille și Bordeaux.

Transportul în comun a fost limitat la doar câteva autobuze, trenuri și tramvaie, iar angajații au refuzat să muncească.

Mai mult de atât, în timp ce sindicatele încearcă să scadă vârstă de pensionare de la 62 la 60 de ani, președintele Franței, Emmanuel Macron, speră ca până în anul 2031 această să crească la 65 de ani.

WATCH: A nationwide #strike and #protests were called by inter-union entities in Paris for purchasing power, against pension reform, high cost of living, and unemployment. Several French cities joined the demonstrations. #France #Paris pic.twitter.com/qhgYKlCJP6