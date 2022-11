„Veți vorbi despre voi, cum comandantul vostru greșește, cum ați primit instrucția greșită, dar voi cum v-ați pregătit? (...) Ce ați făcut pe terenul de antrenament pentru a fi pregătiți pentru luptă? Sau credeți că toată lumea vă este datoare vouă? Voi ce datorați statului, ce datorați patriei-mamă? Nu am pus niciodată aceste întrebări. (...) Haideți să punem așa problema, timp de 30 de ani în Rusia modernă aceste întrebări nu au avut menirea de a fi puse”, le-a transmis recruților ruși propagandistul lui Putin - Soloviov, în emisiunea sa de la postul Rossiya-1.

Mr. Solovyev, while sitting in a comfortable chair in a warm office, is having a beef with mobiks who complain about their command and conditions, blaming them for not getting enough training. pic.twitter.com/GcVa4qOHsK