„Am vrut doar să le extind viziunea despre lume elevilor mei. Am sperat să spulber propaganda care îi este servită acestei țări. Dar uite unde am ajuns”, a declarat Irina Gen, care riscă o pedeapsă grea pentru „discreditarea” armatei ruse, după ce mesajul ei a devenit viral, potrivit The Guardian.

Pe 18 martie, elevii ei, care au 13 și 14 ani, au întrebat-o de ce sportivilor ruși li s-a interzis să participe la competiții internaționale – o decizie a Occidentului care nu-și găsește explicația în Rusia.

„Până când Rusia nu va începe să se comporte într-o manieră civilizată, excluderea sportivilor ruși de la competiții va continua... Și cred că este corect”, spune profesoara în mesajul audio care a fost distribuit în primă fază pe canalele Telegram asociate Kremlinului.

„Rusia a vrut să ajungă la Kiev și să răstoarne guvernul! Ucraina este, de fapt, un stat suveran, există un guvern suveran... Noi trăim într-un regim totalitar. Orice disidență este considerată o crimă”, mai spune Irina Gen.

Ea și-a exprimat și dezacordul față de modul în care presa de stat din Rusia a relatat despre bombardarea maternității din Mariupol.

La cinci zile după remarcile făcute în clasă, profesoara a primit un telefon de la filiala locală a FSB și a fost chemată la sediu, unde a fost informată că agențiile de securitate au primit filmările cu ea vorbind în clasă.

„Am fost șocată. Habar n-aveam că sunt înregistrată”, spune ea. „Le-am spus procurorilor că nu mint, că am citat doar canale din Vest de prestigiu, cum ar fi AP și BBC, despre care cred că sunt profesioniste și obiective”, a spus Irina Gen. „Dar, desigur, acesta nu a fost un argument acceptat.”