Posibil atac terorist la Londra! Mai multe persoane au fost înjunghiate

”În acest moment credem că mai multe persoane au fost înjunghiate. Circumstanţele urmează a fi stabilite. Incidentul a fost catalogat ca fiind unul cu implicaţii teroriste”, se arată în comunicatul poliţiei metropolitane londoneze, potrivit CNN.

Mai mulţi martori la incident au scris pe social media că au auzit trei împuşcături duminică, în jurul orelor 14:00 GMT, şi că mai multe persoane primeau îngrijiri medicale. Serviciile de urgenţă, inclusiv paramedici, au fost trimise la faţa locului. "Ceva important se petrece în Streatham High Road. Poliţie înarmată şi străzi închise", a scris o persoană pe Twitter.



Gulled Bulhan, student în vârstă de 19 ani din Streatham, a declarat pentru Press Association (PA) că a fost martor la incident. "Traversam strada când am văzut un bărbat cu o macetă şi nişte cutii din tablă de culoare argintie pe piept care era fugărit de o persoană despre care am bănuit că era agent de poliţie sub acoperire - deşi purta haine civile. Apoi bărbatul a fost împuşcat. Cred că am auzit trei focuri de armă, deşi nu-mi mai amintesc chiar foarte bine. După aceea m-am adăpostit în bibliotecă. Din bibliotecă am văzut o mulţime de ambulanţe şi ofiţeri de poliţie înarmaţi care au sosit la faţa locului. Am fost informaţi de către ofiţeri să rămânem în interior, până ce vom fi evacuaţi", a spus el.