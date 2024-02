Din lipsă de cvorum, sesiunea extraordinară de luni a Parlamentului ungar, iniţiată de opoziţie pentru a ratifica aderarea Suediei la NATO, s-a încheiat fără o decizie. Sándor Lezsák, care a prezidat şedinţa, a constatat că din lipsă de cvorum niciun punct de pe ordinea de zi nu poate fi dezbătut şi nu există posibilitatea de luări de cuvânt, după care a închis şedinţa, relatează hirado.hu.

Potrivit MTI, agenţia publică de presă, pe lângă partidele de guvernământ, au lipsit şi unii membri ai unor partide de opoziţie.

Opoziţia are însă o influenţă nesemnificativă asupra cvorumului, în lipsa deputaţilor Fidesz.

Máté Kanász-Nagy, unul dintre deputaţii opoziţiei, a declarat că este trist că băncile partidelor de guvernământ au rămas goale şi că niciun membru al guvernului nu a venit la şedinţă. Acesta a afirmat că este jenant faptul că partidele de la guvernare continuă să blocheze aderarea Suediei la NATO şi că nu a fost dată nicio explicaţie.

Un alt membru al opoziţiei a amintit că premierul Viktor Orbán a promis că Parlamentul ungar va confirma aderarea Suediei la NATO cu prima ocazie posibilă, dar deputaţii propriului partid nu s-au arătat pe nicăieri.

De luni de zile, premierul Ungariei, Viktor Orbán, le-a promis în mod repetat omologilor săi din cadrul NATO că ţara sa nu va fi ultima care va ratifica aderarea Suediei, arată The Guardian. Dar Orbán şi-a încălcat deja promisiunea atunci când Turcia a ratificat, luna trecută, candidatura suedeză la NATO, lăsând Budapesta să întârzie de una singură aderarea Stockholmului.

Liderul maghiar a promis apoi public secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, că va îndemna parlamentul să "aprobe ratificarea cu prima ocazie posibilă", dar membrii partidului său nu s-au prezentat la sesiunea extraordinară iniţiată de opoziţie pentru a vota aderarea Suediei.

Într-o mişcare simbolică, un grup de 16 reprezentanţi diplomatici, inclusiv ambasadorul american la Budapesta, David Pressman, au sosit luni la Parlamentul de la Budapesta.

Trimisul american, împreună cu ambasadorii altor aliaţi NATO, printre care Polonia, Danemarca şi Slovacia, au fost prezenţi luni în parlamentul ungar, într-o demonstraţie surpriză de presiune asupra Budapestei, scrie Reuters.

Pressman, care, într-un interviu acordat luna trecută ziarului The Guardian, spunea că Washingtonul este "dezamăgit" de lipsa de acţiune a Budapestei, a declarat luni reporterilor după eşecul din Parlament: "Aderarea Suediei la NATO este o chestiune care afectează în mod direct securitatea naţională a Statelor Unite şi afectează securitatea alianţei noastre în ansamblu. Prim-ministrul s-a angajat să convoace parlamentul şi să îndemne parlamentul să acţioneze cât mai curând posibil. Astăzi a avut ocazia de a face acest lucru. Aşteptăm cu nerăbdare să urmărim îndeaproape acest lucru, ca Ungaria să acţioneze cu promptitudine", a spus diplomatul american.

Tergiversarea Budapestei i-a frustrat profund pe oficialii occidentali, care şi-au exprimat îngrijorarea atât cu privire la durata întârzierii, cât şi la lipsa de claritate a raţionamentului din spatele acţiunilor Ungariei, scrie The Guardian.

"Prin prezenţa noastră de astăzi, am dorit să ne arătăm solidaritatea cu Suedia şi cu ambasadorul suedez la Budapesta, în demersul lor de a adera la NATO într-o perioadă atât de dificilă şi solicitantă pentru lume. Sperăm că acest lucru se va întâmpla cât mai curând posibil", a declarat un diplomat european de rang înalt, care a vorbit sub rezerva anonimatului. "Nu am ştiut ce părţi vor fi prezente în timpul sesiunii, aşa că singurul mesaj pe care am vrut să îl arătăm a fost solidaritatea noastră pentru creşterea securităţii în regiune", a adăugat diplomatul european.

Oficialii occidentali spun că sunt nedumeriţi de decizia Budapestei. Pe parcursul lunilor de când Suedia şi-a depus cererea de aderare, în mai 2022, Ungaria nu a ridicat nicio obiecţie sau condiţionare oficială legată de candidatura suedeză - dar a continuat să amâne ratificarea acesteia. În cadrul NATO, evenimentele de la Budapesta sunt privite "cu o frustrare şi o dezamăgire tot mai mari", a declarat un al doilea diplomat european de rang înalt. "Ungaria promisese că nu va fi ultima. Această promisiune a fost încălcată. Ne aşteptăm la o ratificare rapidă de îndată ce parlamentul se va reuni din nou", a subliniat diplomatul.

Când ar putea avea loc ratificarea aderării Suediei

Máté Kocsis, şeful grupului Fidesz din parlamentul ungar, a declarat luni, într-o postare pe reţelele sociale, că ratificarea ar putea avea loc atunci când parlamentul se va reuni pentru sesiunea sa ordinară - programată pentru sfârşitul lunii februarie -, dar că "pentru aceasta este necesară o întâlnire a celor doi prim-miniştri la Budapesta". El s-a referit la o vizită a premierului suedez Ulf Kristersson în Ungaria, deşi acesta declarase că nu are ce negocia cu Budapesta.

"Dacă aderarea este importantă pentru suedezi, atunci să vină aici, aşa cum au mers în Turcia", a spus Kocsis.

Kristersson a avut o discuţie de un sfert de oră cu Viktor Orban săptămâna trecută, la summitul UE de la Bruxelles.

Ulterior, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat vineri seara că ar fi "corect" ca Kristersson să viziteze Budapesta înainte de ratificare, la fel cum liderul suedez a mers şi în Turcia înainte de ratificarea turcă.

Opoziţia maghiară, care a făcut presiuni pentru ratificare, şi-a exprimat consternarea faţă de această întârziere continuă.

"Ştim că Orbán consideră aceste situaţii drept oportunităţi de şantaj, dar ignorarea completă a unei sesiuni parlamentare, a cererilor aliaţilor noştri şi a intereselor de securitate ale Ungariei este ruşinoasă", a declarat Márton Tompos, membru al parlamentului ungar şi purtător de cuvânt al partidului de opoziţie Momentum. "Sper că le va veni mintea la cap. În caz contrar, mă tem că securitatea Ungariei va suferi consecinţele", a avertizat el.