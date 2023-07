Novak Djokovici s-a calificat vineri în finala de la Wimbledon 2023, după ce l-a învins în 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminică, Nole joacă ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial și singurul jucător capabil să-l învingă pe sârb la momentul actual.

În setul 3, la 5-4 și 40-15 în favoarea lui Sinner, când italianul avea două mingi de set, un fan a vorbit exact în momentul în care Djokovici a servit. Vizibil deranjat, campionul sârb a avut o reacție ironică și a început să aplaude. Apoi, Nole a reușit chiar să câștige game pentru a egala la 5, moment în care i-a ironizat pe cei prezenți în tribune: s-a făcut că-și șterge lacrimile, ca să arate cât de tare îl afectează cei care sunt împotriva lui.

Este pentru prima dată când sârbul are o astfel de reacție față de cei prezenți în tribune. Mai mult de atât, el a fost surprins de comentatorul Eurosport în timp ce înjura în limba maternă. Cel mai probabil, arbitrul de scaun nu a înțeles ce a spus Nole și nu l-a penalizat.

34 de victorii consecutive la Wimbledon

Novak Djokovici are 34 de victorii consecutive la Wimbledon, câștigând trofeul în 2018, 2019, 2021 și 2022 și calificându-se în finala din 2023. Totodată, Nole a ajuns la 35 de finale de Grand Slam, un record all-time. Sârbul va juca a treia finală de Grand Slam din acest an, după cele două câştigate la Australian Open şi Roland Garros, ultima chiar în fața adversarului de duminică, ibericul Carlos Alcaraz.

Nole, făcându-se că plânge, în timpul meciului cu Sinner. Foto Profimedia

Spaniolul, lider mondial, s-a calificat în premieră în finală la Wimbledon, după victoria clară în fața lui Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP), 6-3, 6-3, 6-3, în doar o oră și 52 de minute. Carlos Alcaraz are 11 victorii consecutive pe iarbă, în condițiile în care a câștigat turneul de la Queen’s chiar înainte de Wimbledon. Până la ediția din acest an, Alcaraz nu reușise să depășească faza optimilor de finală la All England Club.

Luptă pentru a-i egala pe Federer și Margaret Court

Sârbul luptă duminică (ora 16.00, în direct la Eurosport) pentru cucerirea celui de-al optulea său titlu la Wimbledon, performanţă ce i-ar permite să egaleze recordul de succese în această competiţie, deţinut de elveţianul Roger Federer, dar și pentru a egala recordul absolut de trofee de Grand Slam, deţinut de australianca Margaret Court (24).