Mii de oamenii participă la această oră la un miting în Chișinău pentru a cere aderarea țării în Uniunea Europeană. Manifestația e organizată de președintele Maia Sandu și guvernul pro-european condus de Dorin Recean, dar și de partidul PAS.

Printre moldovenii strânși în piața centrală din Capitala Republicii Moldova se află și președintele Parlamentului European Roberta Metsola. Mitingul vine după ce în regiunea Găgăuzia, alegerile au fost câștigate de partidele controlate de regimul de la Kremlin.

„Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, dragi Europeni . Am venit să aduc un singur mesaj: Europa este Moldova, Moldova este Europa! Moldova nu este singură!”, a spus Metsola în limba română în fața moldovenilor adunați la Chișinău.

„Europa este familia voastră și este dreptul vostru să vă alegeți destinul țării voastre. Voi ați ales Europa, iar Europa vă va primi cu brațele deschise și cu inima deschisă. Nu există țări mari sau mici în Europa, noi credem în egalitate și dreptate, Veți face Europa mai puternică! Împreună putem face față la orice, pentru că Moldova este puternică”, a declarat Roberta Metsola.

Și președinta Maia Sandu a ținut un discurs în fața oamenilor care participă la adunarea pro-europeană pentru a susține „Calea Aleasă de Moldova, calea europeană”.

„Oriunde v-ați afla acum, vocea noastră este una acum, am venit să spunem răspicat: Moldovenii sunt europeni. Locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Proiectul nostru de țară este ca Moldova să fie în 2030 membru cu drepturi depline al familiei europene. Asta o cere poporul R Moldova și avem susținerea Europei. Este șansa ca poporul nostru să trăiască în pace și în belșug. Pare un drum lung, dar este singur drum care poate asigura că viitorul copiilor noștri este în pace și bunăstare.

Noi sunt suntem rezistenți, în 34 de ani am rezista în pofida tuturor piedicilor, am rămas o țară care își merită locul în Uniunea Europeană.

Moldova europeană înseamnă că trebuie să construim instituții europene care să slujească cetățeanul, indiferent cine este la guvernare.

Aud cum ne laudă străinii, iar acasă aud cum se critică moldovenii între ei. Nu suntem nici cei mai buni, dar nici cei mai răi, îmi doresc să ne apreciem pentru ceea ce suntem.

Sunteți oameni buni, harnici, credeți în ceea ce faceți, să mergem înainte împreună.

Moldova se ridică, moldovenii se unesc, împreună vom ridica o Moldovă cu care ne vom mândri. Ne unește dorința noastră comună de a trăi într-un stat european. Peste șapte ani ne vom uita mândri în ochii copiilor noștri și vom vedea optimism și mândrie. Cu siguranță, Moldova va fi în Uniunea Europeană.

Războiul ne arată limpede că nu mai vrem să fim sub șantajul Kremlinului. Moldovenii știu să facă alegerea corectă pentru că nu e familie care să nu aibă frați, nepoți în Europa, știm că pacea și bunăstarea e în Europa. Moldova va adera la Uniunea Europeană, și acest lucru trebuie să se întâmple până în 2030”, a declarat Maia Sandu.

„Să păstrăm unitatea, doar uniți vom reuși aderarea la UE. Să păstrăm democrația, să mergem la alegeri, să cântărim bine când acordăm încrederea unor politicieni. Să ne informăm și să ne ferim de propaganda care vrea să dezbine”, a mai spus Maia Sandu.