Ministerul Afacerilor Externe, mulțumit de acordul istoric semnat de Israel și Emiratele Arabe Unite

"De asemenea, acest demers poate sprijini eforturile de identificare a unei soluţii juste şi de durată în Procesul de Pace în Orientul Mijlociu. Astfel cum a reiterat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, inclusiv în discuţiile sale telefonice recente cu omologii israelian, palestinian şi iordanian, România sprijină o rezolvare durabilă a conflictului israeliano-palestinian, fundamentată pe soluţia celor două state, Israel şi Palestina, care să coexiste în pace şi securitate, în conformitate cu dreptul internaţional, ca singura opţiune viabilă care răspunde aspiraţiilor ambelor părţi", se precizează în comunicat.

I welcome the announcement regarding the normalization of the relations between #Israel and #UAE. It is a positive step towards enhancing stability & security in the Middle East & towards creating momentum for #MEPP. #twostatesolution