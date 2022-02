Discuție telefonică a unui prizonier rus cu mama sa:

- Alo, mami! Salut!

- Salut!

- Salut, mamă! Sunt eu. M-ai recunoscut?

- Da. Unde ești?

- Sunt pe teritoriul Ucrainei, pe scurt, sunt prizonier. Totul este bine la mine.

- Ce?

- Spun că sunt pe teritoriul Ucrainei.

- Unde ai ajuns?!

- Am fost capturat.

- Cu mine se poartă frumos și nu îți face griji. Trebuie sa găsești, să iei legătura cu unitatea mea, notează undeva.

- Când voi suna la unitate ce să le zic?

- Spune că am fost capturat pe teritoriul Ucrainei.

- Când ne-au trimis, ne-au spus că mergem ca pacifiști pe teritoriul Doneţk şi Luhansk. De fapt, a început războiul. Adică am fost în rol de agresori.

- Aici bombardează orașe cu cruzime, de aceea, ține cont și dă mai departe, dacă poți.

- De ce nu îți dau drumul, cum te apără, nu înțeleg nimic!

- Mamă, pentru că sunt prizonier. Înțelegi? Am venit aici ca un agresor. Apoi mă vor elibera de aici.

La exact cinci zile de la începerea invaziei, Rusia a reluat, în această dimineață, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. A fost lovită și o localitate aflată în apropierea capitalei, unde o rachetă a distrus un bloc de locuințe. Bombardamentele rușilor continuă chiar în timpul discuțiilor de pace, care au loc între o delegație rusă și una ucraineană, din care face parte și ministrul Apărării din Ucraina, în Belarus.