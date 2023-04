Doi ruși care pretind că sunt foști membri ai grupării militare Wagner vorbesc despre acțiunile șocante din războiul din Ucraina, inclusiv cu mau ucis copii în Bahmut și Soledar. Videoclipurile cu cei doi foști comandanți ai subdiviziunilor PMC Wagner - Azamat Uldarov și fostul deținut Aleksey Savichev au fost publicate de platforma pentru drepturile omului Gulagu.net și difuzate apoi și de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului de interne ucrainean. Savichev a fost recrutat pentru a fi comandant de unitate de mercenari în gruparea Wagner.

Un luptător din Grupul Wagner, condus de Evgheni Prigojin, a povestit cum a procedat când a primit ordinul pentru eliminarea mai multor adolescenți și tineri, în vârstă de 10 ani până la 17 ani. Mai mult, acesta a vorbit în detaliu în fața camerei de filmat și despre uciderea celor 10 adolescenți ucraineni neînarmați, dar și despre mercenarii care au fost executați pentru că au refuzat să execute ordinele.

„Ordinul era să-i lichidăm pe toți care ne stau în cale. Cine dădea aceste ordine? Deasupra tuturor era Prigojin, care ne-a zis să nu lăsăm pe nimeni să iasă și să îi omorâm pe toți. Și am urmat acel ordin”, a declarat unul dintre foștii mercenari.

Cei doi au relatat și despre mutilarea de nedescris a celor care nu se supuneau ordinelor. Amândoi au susținut că Prigojin a aprobat metodele teroriste și violența pentru maltratarea civililor, a prizonierilor, dar și a membrilor grupării.

Dacă cineva de la Wagner nu se supune ordinelor, îi „legau capetele de organele genitale” și apoi treceau la serviciul federal de securitate, pentru a nu mai fi văzuți niciodată”, au susținut cei doi.

Într-o altă relatare, mercenarul nu ezită să descrie, cu sânge rece, detalii despre asasinarea unei fete de 5-6 ani.

„Țipa, era o fetiță mică, avea vreo 5 sau 6 ani. Și am împușcat-o. Nu aveam voie să las pe nimeni să iasă. Pe nimeni”, a mai spus fostul luptător Wagner.

Sunt șocante mărturiile fostului mercenar Wagner. Acesta a povestit și cum a fost forțat de superiori să arunce grenade într-o groapă în care erau 50 de oameni, apoi a turnat benzină și a dat foc pentru a distruge cadavrele.

Ambii mercenari au vorbit și despre numeroasele pierderi ale grupului Wagner, iar unul dintre ei a spus că a fost martor la modul în care rudele mercenarilor morți primeau sicrie de zinc goale pentru înmormântare.