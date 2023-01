Operația a fost efectuată în prezența a doi geniști și realizată de chirurgul militar Andrii Verba.

Militarul rănit a fost trimis acum pentru reabilitare și recuperare, a declarat ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, pe rețelele de socializare.

Military doctors performed an operation to remove an unexploded VOG grenade from the body of a serviceman. It was removed in the presence of two sappers who ensured the safety of medical personnel. 1/2 pic.twitter.com/F6eMF3NBq6