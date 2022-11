10 cazuri de Covid raportate în Shanghai au pus autoritățile în alertă. Chiar dacă niciunul dintre cei depistați pozitiv nu are simptome, toți au fost băgați forțat în carantină și trebuie să te testeze zilnic de trei ori.

Parcul Disney și-a închis porțile brusc cu tot cu vizitatori, care nu au voie să părăsească incinta până când rezultatul testelor nu va fi unul negativ.

Breaking:Guests entered park earlier today were required to have PCR test and didnt leave park untill the result came out. They were leaving the park about 1 hr ago #Halloween #Halloween2022 #ShanghaiDisneyland #SHDL #上海ディズニーランド #ディズニーランド #上海ディズニ pic.twitter.com/OpgefYWz3z