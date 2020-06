John Bolton, atac dur la adresa președintelui american. Ce spune fostul consilier de la Casa Albă

"Preocuparea pe care o am, vorbind ca un republican conservator, este că, odată ce alegerile s-au încheiat, dacă preşedintele câştigă, constrângerea politică va dispărea, a spus fostul consilier în primul său interviu televizat de la părăsirea Casei Albe. Bolton a apărut la televizor înainte de publicarea, marţi, a cărţii sale The Room Where it Happened: A White House Memoir. Administraţia Trump a eşuat săptămâna trecută în încercarea instanţei de a bloca publicarea cărţii.

Bolton a fost critic un permanent al lui Trump, mai ales în ceea ce privește gestionarea problemelor de politică externă. El a spus că acesta ar fi trebuit cercetat nu numai pentru acţiunile sale din Ucraina, ci şi pentru disponibilitatea sa de a interveni în anchete penale în numele conducătorilor străini. Bolton a adăugat că înalţi oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv Mike Pompeo, secretarul de stat, Mark Esper, secretarul de apărare şi avocatul general Williams Barr, au înţeles cu adevărat situaţia Ucrainei.