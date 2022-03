Președintele Statelor Unite ale Americii a ajuns în Polonia vineri după-amiază, într-un oraș aflat la 80 de kilometri de granița cu Ucraina. Aici, Joe Biden i-a vizitat pe militarii americani staţionaţi în Polonia, unde ar fi trebuit să fie prezent și președintele Poloniei. Avionul lui Andrzej Duda a avut însă probleme tehnice și a trebuit să se întoarcă la Varșovia.

Biden a primit și ultimele informații privind situația refugiaților din Ucraina. În Polonia sunt aproape trei sferturi din cele 4 milioane de persoane care au fugit din calea războiului.

Duda a cerut la summitul NATO o misiune militară de menținere a păcii în Ucraina, solicitare respinsă de aliați.

În timpul vizitei, Joe Biden a mâncat pizza împreună cu militarii americani, care au misiunea de a consolida apărarea NATO, alături de soldații polonezi.

Watch live: Biden arrives in Poland after attending EU summit in Brussels https://t.co/cMlBaYNoCG