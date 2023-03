"Invadatorii suferă pierderi masive pe front, armata ucraineană luptă din răsputeri. Și, în ciuda intensificării luptelor în estul Ucrainei, ucrainenii au reușit să elibereze, în anul care a trecut, peste o mie de localități. Acesta este un semnal că putem și vom câștiga, într-un final, acest război."





Ionela Arcanu: Când se va termina războiul? Toată lumea se întreabă acest lucru.



Iulia Timoșenko: Suntem în mijlocul unei mari contraofensive a Ucrainei. În urma stabilirii mecanismului de la Rammstein, Ucraina obține noi arme, iar oficiali de rang înalt din armată ne-au spus că dacă înarmarea continuă cu volumul și viteza necesare, atunci Ucraina își va recupera teritoriile până la finalul acestui an.





I.Timoșenko: Vreau să fiu foarte clară. Ucraina nu va putea rezista și continua să lupte pentru teritoriile ei, pentru independență dacă nu ar fi avut sprijinul lumii întregi, în special al Vestului, inclusiv al României, din prima zi a acestui război. (....) Și vreau să profit de această ocazie pentru a le mulțumi românilor, guvernului român pentru că ne-ați fost alături încă de la început, în ciuda tuturor diferendelor istorice pe care le-am avut. Acum simt că suntem ca o familie.







I. Timoșenko: Ucrainenii au încercat să schimbe condițiile draconice de pace impuse de ruși. (...) Dar a fost foarte clar, nu numai pentru ucraineni, ci pentru lumea întreagă că astfel de condiții sunt imposibil de acceptat. (...) Mai mulți lideri mondiali puternici au încercat să intermedieze negocierile pentru pace, dar întotdeauna Rusia a impus aceste condiții care sunt de neacceptat. Rusia vrea pace doar dacă este stabilită în termenii ei. Astfel de negociere nu ar reprezenta o cale către pace, ci una către un alt război, în doi sau trei ani. (...) Doar imaginați-vă că data viitoare cad bombele în România și cineva, un lider străin, vă cere să cedați 20 sau 30 la sută din teritoriu... Dacă am permite asta în Ucraina, atunci am distruge ordinea mondială.





I. Timoșenko: Putin a spus-o, înainte de război, că NATO ar trebui să se întoarcă la formatul din anul 1997. Asta este, de fapt, o amenințare a lui Putin că niciun stat european din Alianță nu ar trebui să se simtă în siguranță. (...) Acest lucru înseamnă că toate acele țări din Europa centrală, din sud-estul Europei, țările baltice care au devenit membre NATO în acești ani sunt sub amenințarea atacului. (...) Sunt convinsă că dacă nu era prima Ucraina care să îl oprească pe Putin, Moldova și alte țări precum Polonia, România ar putea fi următoarele ținte. Noi l-am blocat pe Putin, pentru moment.





PUTIN A FOST ȘI ESTE UN OM CRUD, CHIAR DE BUCURĂ DE ACEASTĂ PUTERE PE CARE O ARE

I. Timoșenko: Cât am fost premier, de două ori, bineînțeles că am fost nevoită să colaborez cu Putin. În acest fel, am ajuns să îl cunosc. Aș vrea să vă reamintesc un episod sugestiv din 2009, când în mijlocul iernii, nu a ezitat să oprească robinetul la gaze, fiind perfect conștient că vor fi victime. Încă de atunci a arătat că nu are empatie pentru posibilele victime și s-a folosit de energie ca o armă. Nu cred că oamenii la vârsta lui se mai pot schimba. A fost și este un om rece, crud. (...) Chiar se bucură de această putere crudă pe care o are. (...) Se bucura atunci când liderii altor țări îl rugau să repornească robinetul la gaze. În acest fel, el își arăta puterea și îi umilea pe ceilalți. (...) Putin crede că puterea lui constă în încălcarea tuturor tratatelor internaționale. Crede, de asemenea, că dacă trece cât mai multe linii roșii atunci i se vor întinde tot mai multe covoare roșii pentru a continua ceea ce face.