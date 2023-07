Accidentul șocant s-a produs în centrul istoric al orașului Torre del Greco. O clădire veche, în care locuiau 5 familii, s-a prăbușit spontan.



VIDEO



Până să ajungă salvatorii, câțiva localnici au sărit în ajutorul persoanelor aflate sub dărâmături.







O tânără de 20 de ani și trei bărbați au fost scoși în viață dintre ruinele clădirii prăbușite. Aceștia au fost transportați de urgență la spital cu răni grave.



https://twitter.com/localteamtv/status/1680540378863222784





Alți doi trecători au fost loviți de bucățile de cărămizi și au primit îngrijiri medicale la fața locului. În continuare, salvatorii caută și alte victime sub dărâmături. Trecătorii au rămas și după sosirea salvatorilor să ajute în căutarea victimelor.







Autoritățile se tem că sunt și alte victime sub moloz. Localnicii spun că imobilul era foarte vechi, iar multe clădiri de acest fel nu sunt reabilitate.