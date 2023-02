"De un an întreg, Ucraina noastră natală geme de durere, își vindecă rănile și rezistă. Se bazează pe ucraineni incredibili, curajoși și puternici. Pe tot parcursul anului, împreună cu dumneavoastră, suntem angajați în salvarea animalelor lipsite de apărare, abandonate, bolnave și speriate. În acest an, am salvat peste 600 de "cozi", am construit un adăpost și aproape am terminat o clinică (pentru animalele care au avut de suferit în urma conflictului - N.R.). Am înțeles multe, am descoperit multe despre noi înșine, unii dintre voi au cunoscut durerea, frica, pierdere cuiva. Nu se știe câtă durere vom mai îndura, dar știu sigur că VICTORIA este în față! Dacă sunteți de acord, nu uitați să dați un like și să scrieți un comentariu și să repetați. Cu cât ne văd mai mulți oameni, cu atât vom salva mai multe cozi", a scris Alexei.

Actorul Alexei Surovtsev, fost concurent în diverse showuri de talente după rețete internaționale și realizator de emisiuni, a devenit cunoscut în întreaga lume drept salvatorul pisicilor abandonate din Irpin – un oraș devastat în urma invaziei trupelor rusești.





Alexei a postat diverse clipuri care surprind acțiunile sale și reacția felinelor care au scăpat din iadul bombardamentelor și ruinelor.





"Sigur că este periculos. Sigur că este greu, Sigur că este înspăimântător Dar când vezi acei ochi speriați și plini de recunoștință, iți dai seama că nu este în zadar, explica Surovtsev într-un clip.





Multe animale și-au regăsit, mai devreme sau mai târziu, stăpânii, dar altele au rămas în adăpostul pe care actorul, ajutat de numeroși voluntari și de donații, a reușit să-l amenajeze și să-l finanțeze. De altfel, Alexei a fost și unul dintre protagoniștii unui documentar dedicat celor care și-au riscat viața pentru a salva și animalele din urgia războiului.