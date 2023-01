A fost stare de urgență în India. Două avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Indiene s-au ciocnit în zbor și s-au prăbușit în apropiere de Gwalior din Madhya Pradesh.

Este vorba de un Suhoi 30 și un Mirage 2000. Piloții de pe Su-30 au supraviețuit cu răni ușoare impactului, în timp ce pilotul de pe cealaltă aeronavă a murit, scrie IndiaToday. Acesta a lăsat în urmă doi copii.

Accidentul, care poate să fi avut loc din cauza unei coliziuni în aer, ar fi avut loc dimineața, la ora locală 5.30. Ambele avioane de luptă decolaseră de la baza Forțelor Aeriene Gwalior în cadrul unui antrenament, iar epava aeronavei prăbușite a fost găsită în Bharatpur și Morena.

