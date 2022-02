IMAGINI din interiorul blocului lovit de RACHETELE lui Putin

Blocul din Kiev a fost lovit în plin de o rachetă lansată de o aeronavă militară. Deși nu este nimic strategic sau amenințător în jurul blocului, militarii armatei ruse au lansat fără probleme racheta distrugătoare. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din alt bloc.

Racheta a lovit blocul de locuințe între etajele 17 și 18 la puțin timp după ora 9.00 dimineața.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini din interior.

Another view from one of the apartments struck by a missile this morning in #Ukraine's capital #Kyiv. pic.twitter.com/Lvkqu0K66X