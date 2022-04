Protestatarul s-a întins pe stradă, pe burtă, cu mâinile legate la spate, precum victimele măcelului de la Bucha. Gestul său este un omagiu adus sutelor de civili căzuți victime în fața armei ruse, scrie BBC.

An artist in Russia recorded these images outside famous sites in Moscow to protest the Russian military’s massacre of civilians in Bucha. https://t.co/avVkRTC4fy pic.twitter.com/0H1lm040dg