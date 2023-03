Cel puţin 21 de persoane au decedat din cauza unei tornade care a lovit statul Mississippi (sudul SUA) vineri noaptea, potrivit ultimuliui bilanț anunțat de CNN. Tornada a smuls acoperișuri, a provocat deraparea mașinilor, căderi de curent și mii de persoane au fost afectate.

JUST IN:Rolling Fork, Mississippi as possible F5 tornado tears through town

7 confirmed dead, death toll expected to rise.. pic.twitter.com/VrN8cbOLju — Truthseeker (@Xx17965797N) March 25, 2023



Operaţiunile de căutare şi salvare erau în desfăşurare sâmbătă dimineaţă în districtele Sharkey şi Humphreys, a precizat Agenţia pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din statul Mississippi, potrivit Reuters, citată de agerpres.ro.

Din păcate, intervențiile după ce tornada a lovit orașele Silver City și Rolling Fork au arătat ca cel de-al doilea a fost ras de pe suprafața pământului.

Localnicii au mărturisit, în declarații pentru CNN că „nu au văzut niciodată așa ceva”,

„Acesta a fost un oraș mic foarte mare, iar acum a dispărut.”, a declarat o rezidentă din Rolling Fork, potrivit CNN.

Hey guys, I’m okay. Words can’t explain what I’ve seen tonight. Rolling Fork, MS took a direct hit. The damage is devastating. #tornado #wx pic.twitter.com/9YwKqpd8bb — Treyce Jones (@TreyceJonesWX) March 25, 2023

După tornadă au fost raportate scurgeri multiple de gaz și pagube majore, potrivit presei americane.

🚨#BREAKING: Reports of Multiple confirmed fatalities including a 1-year-old baby after a destructive Tornado went through

⁰📌#RollingFork | #Mississippi



Currently Multiple confirmed fatalities have been reported after a Mile wide Catastrophic tornado pic.twitter.com/k6rOUtDEMe… — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 25, 2023

Oamenii se se deplasează cu greu pe străzi din cauza molozului. Resturi căzute de clădiri au fost ridicate de puterea toradei la înălțimi de peste 4.800 de metri.

Martorii au declarat că tot nordul orașului Amory din Monroe, Mississippi, „a dispărut”.

🚨Per Amory, Mississippi fire scanner: “All of north Amory is gone”. Multiple gas leaks and major damage reported after tornado. Responders having hard time moving through streets due to debris.



Forecast Center says debris was being lofted at least 16,000 feet in the air.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cebsgts3WP — BIG DAVE (@2bz4thot) March 25, 2023



"Multe persoane din zona deltei fluviului Mississippi au nevoie de protecţie în această noapte. Am activat sistemul de sprijin medical şi am solicitat mai multe ambulanţe şi alte mijloace de asistenţă de urgenţă pentru cei afectaţi. Este în desfăşurare operaţiunea de căutare şi salvare'', a declarat guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves.