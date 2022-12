”N-am mai văzut atâta grindină iarna de 15 ani”, potrivit fostului director al Departamentului de meteorologie din Kuwait, Mohammed Karam.

O furtună rară de grindină în Kuwait, una dintre cele mai calde ţări deşertice din lume, i-a făcut să se bucure pe unii locuitori, însă îngrijorează cercetători în privinţa consecinţelor modificărilor climatice asupra acestei ţări bogate de la Golful Persic, relatează AFP.

Kuwait, one of the hottest countries on Earth, has been hit by a rare hail storm that delighted children and their parents, with images of the winter white shared widely on social media on Wednesday ▶️ https://t.co/xtjzAyeWWe pic.twitter.com/uiCIk09hAL