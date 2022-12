Autorii acestor atacuri fac parte din comunităţile online şi se inspiră de la alţi extremişti de dreapta violenţi şi terorişti. Forțele de ordine din 13 țări UE și din Marea Britanie au organizat o acțiune cu privire la conținutul extremist lansat în mediul online. Acțiunea a vizat în special la difuzările pe internet și sărbătorirea atacurilor.

Primul caz cercetat de Europol a fost uciderea a zece afroamericani de către autoproclamatul adept al supremaţiei rasiale a albilor Payton Gendron în oraşul Buffalo (SUA). Asta s-a întâmplat în acest an, într-un magazin.

„Nu am dormit deloc azi-noapte pentru că am aflat că magazinul se va deschide din nou. Acum trebuie să găsim cumva curajul de a ne întoarce aici. Acesta rămâne încă singurul magazin de unde putem face cumpărături. Putem să consumăm mai multă benzină și să mergem în altă parte după pâine, dar eu nu am posibilitatea. Așa că o să revin aici, chiar dacă vreau sau nu, pentru mâncare”, a afirmat Jeanne Legal, representant de comunitate.

Al doilea caz reținut de autorități a avut loc în Slovacia. Alți doi bărbați au murit împușcați în fața unui bar gay. Atacatorul este fiul unui cunoscut membru al unui partid de extremă de dreapta.

Un alt incident a avut loc în Germania, unde 25 de indivizi au fost arestați pentru complot. Experții antiteroriști au declarat că această grupare s-a inspirat din teorii ale complotului online.