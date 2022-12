UPDATE: Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât o dronă ucraineană, iar trei militari de la baza aeriană au murit ca urmare a căderii dronei.

“În 26 decembrie, aproximativ la ora 01.35 a Moscovei, o dronă ucraineană a fost doborâtă la altitudine mică, în timp ce se apropia de baza aeriană militară Engels din regiunea Saratov. Ca urmare a căderii dronei, trei militari ruşi din staful tehnic de la baza aeriană au fost răniţi mortal”, a precizat ministerul, potrivit Reuters.

Ministerul a menţionat că echipamentele de aviaţie de la bază nu au fost avariate.

Nu a existat o confirmare oficială imediată a exploziei, iar Reuters nu a putut verifica în mod independent informaţiile.

Agenţia de presă RBC-Ucraina a relatat că au avut loc două explozii.

Pagina de ştiri rusească Baza a scris, citând localnici, că s-au auzit sirenele de raid şi o explozie.

