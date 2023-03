O explozie s-a produs la Kolomna, fără a fi clar ce s-a întâmplat, a transmis serviciul de presă al administrației locale, citat de RIA Novosti.

Potrivit Baza, detaliile sunt încă necunoscute, dar explozia s-a auzit în aproape toate zonele orașului Kolomna de lângă Moscova. Confom datelor preliminare, explozia a avut loc într-unul din satele învecinate în jurul orei locale 21:30, conform Perlid.

Baza reports that a "whistle" was heard before the explosion pic.twitter.com/wwSG2FCKzE