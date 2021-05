Conducta se întinde pe o distanță de 8.851 de kilometri, iar firma petrolieră a aflat vineri că este victima unui atac tip ransomware și a fost nevoită să oprească sistemele sale care conțineau amenințarea, ce a oprit temporar toate operațiunile de transport combustibil, potrivit Lynxotic, care citează Wall Street Journal.



La rândul sau, postul de televiziune american CNN, afirmă că un grup criminal originar din Rusia, denumit „DarkSide”, a fost la originea atacului ransomware asupra Colonial Pipeline, scrie ziare.com



De asemenea, că o măsură imediată, Departamentul Transporturilor din Statele Unite a declarat „Starea de urgență” în zonele afectate din estul țării și de pe coasta Golfului Mexic, că un răspuns la închiderea conductei. Sunt afectate 17 state: Alabama, Arkansas, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas and Virginia.



Colonial Pipeline transporta mai mult de 100 de milioane de galoane de combustibil zilnic de la Houston până în portul New York.



Președintele Joe Biden a fost anunțat de situația creată, în cursul dimineții de sâmbătă, el anunțând că Administratria de la Washington lucrează pentru a rezolva problema și a restabili aprovizionarea cu carburanți, în statele afectate.



Dacă, la începutul lunii martie, prețul benzinei din California ajunsese la 3,68 dolari galonul (1 galon = 3.7854 litri-n.a.), acum el a ajuns la un nivel dramatic, probabil cel mai mare dintotdeauna, 5,19 dolari, pentru marca "V-power", la San Diego și Los Angeles.