Realizatorii montajului au ales momentele în care Donald Trump dă mâna cu Vladimir Putin și Kim Jong-un, sugerând, evident, că fostul lider de la Casa Albă a avut abilitatea și puterea să-i țină sub control pe cei doi dictatori.





De altfel, sugestia că Trump a știu să-i țină în frâu pe "băieții răi" ai planetei este întărită și de muzical aleasă, celebrul hit al lui Coolio, "Gangsta\"s Paradise"





De asemenea, sunt arătate, pentru comparație, prețurile carburanților din era Trump și cele din perioada Biden, făcând abstracție de faptul că piața petrolieră mondială a fost dată pentru cap de izbucnirea războiului din Ucraina.



În plus, Biden este prezentat doar în momentele sale penibile, când se dezechilibrează sau pare să nu realizeze ce i se întâmplă, la diverse evenimentele publice, totul acompaniat de o muzică de circ.

Trump published a campaign video with Putin and Kim Jong-un in which he compared his presidency to Biden\"s. pic.twitter.com/b3IDruGymT