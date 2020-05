Donald Trump amenință că va închide Twitter și Facebook

Anunțul lilderului de la Casa Albă vine după ce Twitter a afișat în premieră avertismentul potrivit căruia utilizatorii rețelei sociale erau rugați să verifice faptele descrise de liderul de la Casa Albă în două postări legate de alegerile prezidențiale și votul prin corespondență, relatează CNN.

În premieră, Twitter a semnalat marți că un mesaj al preşedintelui Donald Trump ar fi inselator. Răspunsul acestuia a venit imediat: „Twitter se amestecă în alegerile prezidenţiale. (...) Twitter este chiar pe punctul de a restricţiona libertatea de exprimare iar eu în calitate de preşedinte nu îi voi lăsa să facă asta”.

Trump a reluat acuzațiile de partizanat politic la adresa companiilor de social media și a scris pe Twitter că „republicanii simt că vocile conservatoare sunt reduse la tăcere pe aceste rețele sociale”.

„Vom impune reglementări stricte sau le vom închide, înainte ca acest lucru să se întâmple”, a scris liderul de la Casa Albă, în altă postare.

Trump a mai adăugat: ”Faceți-vă curățenie, ACUM!!!”.

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!