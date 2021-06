Managementul actorului a confirmat pentru Variety decesul lui, pe 4 iunie. Actorul suferea de cancer.

Williams a devenit cunoscut în 1968 ca unul dintre starurile show-ului „The Mod Squad”, în care jucau şi Peggy Lipton şi Michael Cole. El a făcut parte din distribuţia serialului până la finalul acestuia, în 1973, apoi, timp de patru decenii, a jucat în filme, spectacole de teatru şi programe de televiziune.

El a jucat rolul tatălui personajului lui Prince din „Purple Rain” (1984) şi a apărut ulterior în serialul „Twin Peaks”, ca agentul FBI Roger Hardy. A colaborat mult timp cu regizorul John Frankenheimer, pentru „52 Pick-Up”, „Against the Wall”, „George Wallace” şi „Reindeer Games”.

Născut în New York, pe 21 august 1939, Clarence Williams III şi-a început cariera în teatru, cu un rol în „Dark of the Moon” (1957), regizat de Vinette Caroll. A jucat apoi cu Geraldine Page în „The Great Outdoors” pe Broadway. În 1965, Williams a primit o nominalizare la premiile Tony şi un premiul Theatre World pentru rolul din „Slow Dance on the Killing Ground”.

Williams a mai jucat cu Maggie Smith în „Night and Day” al lui Tom Stoppard şi în „King John” al lui Joseph Papp.

În film, el a făcut parte din distribuţia unor producţii ca „The General’s Daughter”, „Sugar Hill”, „Half Baked”, „Deep Cover”, „The Legend of 1900” şi „Life”. Mai recent, a jucat în „The Butler” (2013), regizat de Lee Daniels.