Anunțul făcut de Michael Eisenstadt, reprezentantul ei, a fost confirmat de familie, care a transmis, la fel ca și prietenii și colegii, mesaje emoționante, relatează Daily Mirror.

„Cu cel mai mare regret şi tristeţe vă anunţ că Estelle Harris a murit în această seară, la 6:25 p.m. Bunătatea, pasiunea, sensibilitatea, umorul, empatia și dragostea ei au fost, practic, de neegalat. Tuturor celor care au cunoscut-o le va fi teribil de dor de ea. Pasunea ei a fost munca ei, iar munca ei a fost pasiunea ei”, a transmis și Glen Harris, fiul actriței.

Ea s-a stins din viață, din cauze naturale, în Palm Desert, California.

Estelle Harris, carieră de succes

S-a născut pe 4 aprilei 1928, în New York, s-a mutat cu familia de aici când avea 7 ani, dar aici a revenit și și-a început cariera în 1977. Estelle Harris a interpretat-o pe mama lui George Costanza în Seinfeld, unde a apărut în 27 de episoade, între 1992 și 1998.

„Una dintre persoanele mele preferate s-a stins din viața, mama mea de la tv, Estelle Harris. Bucuria de a juca cu ea și de a-i savura râsul glorios a fost un răsfăț. Te ador, Estelle. Îți iubesc familia. Serenity now and always! (Serenitate acum – n.r., o replică celebră din Seinfeld)”, a scris și Jason Alexander, interpretul lui George Constanza.

Estelle Harris a dat vocea doamnei Potato Head din animația Toy Story.

Actrița a apărut și în alte proiecte de animație și filme precum „Brother Bear” și „Tarzan II”, dar și în seriale ca „Hercules”, „The Wild Thornberrys” și „Godzilla: The Seria”.

A mai avut roluri în serialele „Night Court” și în „Married… With Children” („Familia Bundy”).