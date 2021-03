Născută în 1922 într-o localitate de pe malul lacului Victoria, cea supranumită "Mama Sarah" a fost a treia soţie a lui Hussein Onyango Obama, bunicul pe linie paternă al fostului preşedinte american. Chiar dacă nu a avut niciun fel de legătură de sânge cu Sarah, Barack Obama a declarat de mai multe ori că o considera bunica lui, pe care a vizitat-o în repetate rânduri.



În Kenya, "Mama Sarah" a devenit o celebritate naţională după o vizită în 2006 a nepotului său prin alianţă, care era la acea vreme senator de Illinois. După ce Barack Obama a devenit în 2008 preşedintele SUA, modesta locuinţă a "Mamei Sarah" din satul Kogelo, situat la circa 50 de kilometri nord-vest de Nairobi, lângă frontiera cu Uganda, a devenit o atracţie turistică, protejată de un gard cu sârmă ghimpată şi de gardieni. În 2009, guvernul kenyan a decretat oficial Kogelo patrimoniu naţional protejat.

SARAH OBAMA, grandmother of ex-US President Barrack Obama, dies at Jaramogi Oginga Odinga Hospital in Kisumu, daughter Marsat says. pic.twitter.com/YYPF6NOvzt