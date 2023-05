China se pregăteşte pentru un nou val de infecţii cu Covid, care ar putea înregistra până la 65 de milioane de cazuri pe săptămână până la sfârşitul lunii iunie, când valul va atinge apogeul.

De fapt, China se confruntă deja cu un nou val de COVID, care ar putea atinge un vârf de 65 de milioane de cazuri pe săptămână. China a impus cele mai dure restricţii din lume, la care a renunțat, inclusiv la carantină, la sfârșitul anului trecut.

Datele alarmante ale noului val de coronavirus al tulpinii de omicron au fost dezvăluite la o conferinţă medicală organizată în oraşul Guangzhou. Potrivit presei regimului de la Beijing, s-ar putea ajunge la 40 de milioane de infecţii pe săptămână.

Revenirea în număr uriaș al infectărilor este generată de cea mai recentă tulpină omicron - XBB, cazurilor, răspunsul guvernului chinez şi al oamenilor este cel mult discret, notează NBC News.

În timpul primului val de omicron din China din decembrie 2022 și ianuarie acest an, o variantă diferită de omicron a îmbolnăvit milioane de oameni în fiecare zi, spitalele fiind copleșite, după ridicarea restricțiilor. La fel și crematoriile din toată China erau depășite. Aproximativ 80% dintre cei 1,4 miliarde de oameni din China au fost infectați în timpul acestui val, a declarat Wu Zunyou, epidemiolog șef la Centrul chinez pentru controlul și prevenirea bolilor, potrivit NBC News. Acesta avertiza că e posibil ca riscul de infectare să fi crescut pentru că imunitatea după infectare ar fi scăzut din ianuarie până în prezent. Epidemiologii sunt îngrijorați, mai ales după ce guvernanții au renunțat brusc la politica „zero COVID” la sfârșitul anului trecut, și sub presiunea protestelor populației. Astfel, spun aceștia, strategia ce includea testari in masa, carantina si purtarea mastii nu mai există, ceea ce face populația vulnerabilă, inclusiv puterea spitalelor de a rezista la acest nou val puternic de COVID.