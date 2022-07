Într-o postare publicată pe pagina de Twitter, ministerul ucrainean al Apărării prezintă şi cele 3 ingrediente ale operaţiunii de a-i înlătura pe ruşi de pe Insula Şerpilor:

"- abilităţile militarilor ucraineni

- armele ucrainene moderne

- echipamentele de la partenerii internaţionali

...şi Insula Şerpilor este liberă de ocupaţie”, scrie ministerul ucrainean al Apărării în descrierea postării.

Three ingredients of the successful operation:

- skills of the Ukrainian military;

- modern Ukrainian weapons;

- equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B