Aceștia aveau indicații clare cum să ia prizonieri și mai ales, copii. Soldații israelieni au descoperit mai multe ghiozdane în apropiere de Fâșia Gaza, în care erau explozibili.

" Este o geantă aici, un ghiozdan de școală, un ghiozdan de grădiniță al unei fetițe pe care l-am găsit aici. L-am deschis de la distanță și ceea ce vedem în interior este un dispozitiv capcană. Explozivul e în cantitate mare și mai sunt și alte părți mici aici cu mecanisme adiționale", a declarat un soldat israelian, conform unei înregistrări publicate pe Twitter.

The IDF Yahalom Unit continues to collect explosives and weapons of Hamas terrorists used for the October 7 massacre.



Soldiers discovered a child’s school bag laying in a field. The bag was booby-trapped, containing a remote-activated explosive device—weighing 7 kg.



