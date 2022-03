"Numărul mari de victime e datorat și modului cum luptă rușii, combinat cu modul în care ucrainenii organizează ambuscade", spune Hertling, într-un șir lung de postări pe contul său de Twitter.

"Fiecare soldat ucrainean are asupra sa, pe umăr, un mijloc portabil de luptă antitanc. Astfel, fiecare soldat ucrainean e un ucigaș de blindate sau vehicule rusești", spune Hertling.

Generalul american atrage atenția că un soldat ucrainean cu un lansator de rachete antitanc sau de grenade poate produce mai multe victime rusești dintr-un singur foc. Un tanc are un echipaj format din trei (au încărcătoare automate), un blindat are un șofer, un comandant și o trupă, iar un sistem de artilerie reactivă are undeva între 5 și 10 oameni, detaliază militarul american citat de ziare.com.

Mark Hertling, înainte de a conduce trupele SUA în Europa, a fost comandantul unei divizii de blindate, iar la bază a fost comandant de tancuri.

„În 1994, când eram comandantul unui grup de luptă, ca parte a „Parteneriatului pentru Pace”, am fost într-o delegație în Moscova.

"Rușii știau că sunt un tanchist, așa că mi-au permis să le văd cel mai nou tanc de pe atunci, modelul T-80. Am intrat în el și... am înțeles rapid de ce recrutează doar tanchiști „scunzi”.

Era înghesuit, muniția era vizibilă peste tot (în tancurile noastre muniția e în spatele unor uși balistice care protejează echipajul dacă tancul e lovit), blindajul pe deasupra și în spatele tancului era subțire și erau multe puncte moarte care nu permiteau echipajului să vadă afară”, povestește Hertling.

„Ei credeau că e un tanc grozav... Mie nu prea mi s-a părut așa”, a spus Hertling.

Potrivit generalului (r) american, tancurile rusești sunt „cutii de chibrituri” (trad. match boxes), în ideea că pe lângă faptul că sunt înghesuite, iau și foc rapid din interior.

„Echipajul are mari probleme să vadă ca lumea infanteria care te atacă, nu există blindaj reactive zonele de deasupra (acolo unde lovesc rachetele Javelin). Dacă sunt lovite, tancurile încep să ardă și apar explozii secundare. Dacă sunt lovite, echipajul are mari probleme să iasă rapid”, spune Hertling.