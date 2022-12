23 persoane au murit de frig în Statele Unite. Până acum, au fost înregistrate temperaturi de până la minus 45 de grade Celsius. Zeci de aeroporturi au fost închise iar avioanele sunt blocate la sol până vor putea decola în siguranță. Pentru a sări în ajutorul cetățenilor afectați, autoritățile americane au transformat atât bibliotecile, cât și secțiile de poliție în adăposturi.

