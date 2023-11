Biden a luat parte luni, chiar în ziua în care a împlinit 81 de ani, la această tradiție anuală care datează de zeci de ani, pe peluza de sud a Casei Albe, relatează Reuters preluată de HotNews.ro.

Even though our Thanksgiving turkeys Liberty and Bell are from Minnesota – they’re named after the famous Liberty Bell in Pennsylvania.



And today, they have a new appreciation for the words “Let Freedom Ring.” pic.twitter.com/CiOneMJxJR