Băncile rusești nu mai au bani în numerar pentru a satisface toate retragerile și plățile de pensii și ajutoare. Printre acestea mai sunt și indemnizațiile oferite familiilor care își au bărbații trimiși în centrele de recrutare.

Cele mai afectate sunt regiunile nedezvoltate ale Rusiei, unde oamenii trăiesc la limita subzistenței, însă specialiștii spun că acest fenomen se poate extinde și în marile orașe.

SO IT BEGINS: Russian banks don't have cash to satisfy withdrawals and pension payments. Bank employee tells pensioners in line to go home. This will hit undeveloped regions living in poverty first, but will likely eventually reach #Moscow and #SaintPetersburg. pic.twitter.com/hBa4CieYtA